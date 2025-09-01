Pronostican tarde con lluvias moderadas y alto índice UV en Puebla

El Gobierno de la Ciudad de Puebla emitió su pronóstico climático para este día, anticipando un día parcialmente nublado con probabilidad media de lluvias durante la tarde. A través del Departamento de Alertamiento e Información de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, se informó que se espera una acumulación de precipitaciones entre 0 y 5 mm alrededor de las 17:00 horas.

Las temperaturas oscilarán entre los 14°C como mínima y los 24°C como máxima. Las autoridades alertaron sobre el índice UV, que se mantiene en nivel extremo, recomendando a la población usar protector solar, sombreros o gorras y permanecer en la sombra durante las horas de mayor exposición solar.

En cuanto a la calidad del aire, el monitoreo indica que se encuentra en niveles buenos, considerados adecuados para todas las personas. Simultáneamente, se recordó que el semáforo volcánico permanece en amarillo fase 2, por lo que es fundamental mantenerse informado a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

El Gobierno de la Ciudad reiteró su compromiso con la seguridad y bienestar de sus habitantes, enfatizando la importancia de atender estas recomendaciones para prevenir afectaciones a la salud.