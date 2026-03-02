El Gobierno de la Ciudad hizo historia con la realización del Torneo de los Barrios de Baloncesto 3×3 2026 con una participación sin precedentes de 57 equipos, una iniciativa que reafirma el compromiso de acercar el deporte a cada rincón de la capital.

A través del Instituto Municipal del Deporte de Puebla (IMDP), este torneo reunió a cientos de jugadoras y jugadores de distintas edades, quienes encontraron en el deporte un espacio de sana convivencia, competencia y comunidad.

Este récord de participación refleja el interés y la confianza de la ciudadanía en las políticas públicas deportivas que impulsa la administración, enfocadas en generar bienestar, fortalecer el tejido social y abrir más oportunidades para las y los atletas poblanos.

Durante su mensaje, el director del IMDP, Ricardo Zayas Gallardo, destacó que la edición pasada del torneo de baloncesto 3×3 rompió récord de participación y este año se logró nuevamente superar la cifra, lo cual fue posible gracias al trabajo coordinado y al impulso decidido del alcalde.

Asimismo, subrayó que, siguiendo la visión del presidente municipal, el deporte es una prioridad en esta administración, por lo que se continuará promoviendo y fortaleciendo este tipo de torneos que fomentan la activación física y la integración.

Con gran entusiasmo, la jornada se vivió como una verdadera fiesta deportiva: madres, padres, amistades y vecinos alentaron desde las gradas, mientras en la duela se disputaban cada balón con intensidad y respeto.

Te recomendamos: