Supervisan trabajos de rehabilitación vial en bulevar Apulco

Como parte de la estrategia integral de mantenimiento #CallesAl100, el Gobierno de la Ciudad realizó un recorrido de supervisión a los trabajos de rehabilitación vial que se llevan a cabo en el bulevar Apulco en la colonia Bosques de Amalucan, los cuales beneficiarán a más de 25 mil 600 habitantes.

En este sentido, el secretario de Movilidad e Infraestructura, David Aysa señaló que la administración municipal impulsa obras que atienden las necesidades reales de la población. Por ello, se redoblan esfuerzos a fin de ampliar la cobertura de atención en materia de obra pública en la capital.

“Estamos trabajando para construir vialidades integrales que conecten mejor a la ciudad y beneficien a todos los usuarios de la vía”, destacó.

Adicionalmente, el funcionario municipal informó que los trabajos contemplan la intervención de un total de 20 mil 654 metros cuadrados, con acciones de construcción de base hidráulica, guarniciones, rampas, colocación de bolardos, aplicación de señalética horizontal, instalación de señalamientos verticales y luminarias.

“Estaremos colocando carpeta asfáltica en una longitud total de mil 888 metros divididos en dos cuerpos de aproximadamente 947 metros cada uno. Adicionalmente, se trabaja en un ancho promedio de vialidad de 18.5 metros —9.25 metros por cuerpo—, lo que permitirá una circulación más ágil en esta zona de la ciudad”, detalló.

Cabe destacar que, estas acciones no solo buscan mejorar la infraestructura vial, sino también promover una movilidad más incluyente y accesible, al integrar elementos que favorecen a la seguridad peatonal.

Te recomendamos: