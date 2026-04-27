Padres denuncian presunto acoso a alumnas de primaria en Puebla

Alrededor de 50 padres de familia de la primaria María del Rosario Graciela Hidalgo Moreno, ubicada en San Bernabé Temoxtitla, se manifestaron y bloquearon la circulación sobre la 11 Sur para exigir la destitución del intendente, a quien acusan de presuntos actos de carácter sexual. Señalan que, pese a que la directora estaba informada de la situación, no se tomaron medidas al respecto.

El grupo de inconformes se concentró en el lugar desde las 09:00 horas, bloqueando la 11 Sur, a la altura de la 145 Poniente, cerca de la estación Margaritas del RUTA, con el objetivo de que autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) intervengan ante lo que califican como un problema grave dentro de la institución, el cual —afirman— ha sido ignorado por la dirección escolar.

De acuerdo con los reportes, la situación se dio a conocer desde el pasado viernes, cuando padres de familia comenzaron a difundir mensajes en los que acusaban al intendente, identificado como Juan Pablo “N”, de presuntamente realizar actos inapropiados. Según las denuncias, el trabajador habría espiado a alumnas a través de orificios que conectaban una bodega con los sanitarios, lo cual fue documentado con fotografías y videos que muestran dichas aberturas, generando alarma entre madres y padres de familia.

#Puebla 🗣️ Padres de familia de la escuela primaria María del Rosario Graciela Hidalgo Moreno, muestran el agujero en la pared con el que presuntamente el intendente espiaba a menores desde una bodega contigua a los sanitarios.



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Los tutores indicaron que fueron las propias alumnas quienes se percataron de lo ocurrido y dieron aviso a sus padres, quienes acudieron al plantel para verificar la situación.

Ante estos hechos, los padres exigieron a la directora, identificada como Alicia “N.”, la destitución del intendente; sin embargo, al no obtener respuesta, decidieron bloquear la vialidad en ambos sentidos hasta ser atendidos por personal de la SEP y solicitaron también la separación del cargo de la directora por presunta omisión.

Alrededor de las 11:30 horas, personal de la SEP arribó al lugar para entablar diálogo con los manifestantes. Minutos más tarde, la dependencia informó, a través de un comunicado, que tras una mesa de diálogo se acordó la separación temporal del cargo tanto de la directora como del intendente, mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

#Puebla 📢 Padres de familia de la Primaria María del Rosario Graciela Hidalgo Moreno, de San Bernabé Temoxtitla, bloquean el cruce de 11 sur y 145 poniente desde poco menos de una hora.



El motivo: acusan al conserje de "espiar" a los alumnos en los baños a través de orificios,… pic.twitter.com/ZhbndTuYFx — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) April 27, 2026

Editor: César A. García

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