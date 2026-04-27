Detienen y amarran a presunto ladrón en San Andrés Cholula

La tarde de este domingo, habitantes de la comunidad de San Luis Tehuiloyocan, perteneciente a San Andrés Cholula, detuvieron y amarraron de pies y manos a un hombre señalado como presunto ladrón, tras ser sorprendido intentando robar una bicicleta que se encontraba en el atrio de la iglesia de la localidad.

De acuerdo con los reportes, los hechos ocurrieron cuando un vecino se percató de que el sujeto había ingresado al templo y presuntamente intentaba llevarse la unidad, propiedad de otro habitante que se encontraba en el interior rezando. Ante ello, alertó a otras personas y, con apoyo del fiscal de la comunidad y su teniente, lograron someterlo y asegurarlo.

Tras lo ocurrido, los pobladores debatieron qué hacer con el individuo, ya que algunos proponían agredirlo y hacer sonar las campanas, mientras que otros optaron por entregarlo a las autoridades, quienes acudieron al lugar para evitar que la situación escalara.

Te puede interesar: Padres denuncian presunto acoso a alumnas de primaria en Puebla

Los vecinos señalaron que el hombre ha sido vinculado con otros robos en la zona, por lo que advirtieron que no permitirán más actos delictivos y exigieron mayor vigilancia.

Al sitio arribaron elementos de Seguridad Pública de San Andrés Cholula, quienes rescataron al sujeto y lo trasladaron ante la autoridad correspondiente. No obstante, indicaron que permanecen a la espera de una denuncia formal, ya que, de no presentarse, el detenido podría quedar en libertad.

Editor: César A. García

Te recomendamos: