Concluye rehabilitación de las 6, 8, 10 Norte y 22 Oriente en Puebla

Como parte de la visión para transformar la movilidad y recuperar las vías de comunicación en la capital poblana, el Gobierno del Estado concluyó la rehabilitación de las calles 6, 8 y 10 Norte, así como la Avenida 22 Oriente.

La intervención estuvo a cargo de la Secretaría de Infraestructura mediante los Módulos de Pavimentación, lo que devuelve funcionalidad y seguridad a una zona de alto flujo vehicular y mejora la calidad de vida de más de 22 mil habitantes.

La dependencia desplegó maquinaria especializada para la pavimentación de 6 mil 900 metros cuadrados de carpeta asfáltica, con el objetivo de garantizar una movilidad ordenada. Las labores entran en su fase final con la aplicación de pintura y señalética vial. Estas acciones resultan fundamentales para prevenir accidentes y facilitar la convivencia entre peatones y automovilistas, lo que asegura que las vialidades intervenidas sean transitables y cumplan con los estándares de seguridad vial.

La obra responde a una necesidad urgente, ya que el pavimento asfáltico anterior presentó un avanzado deterioro que comprometía la seguridad de conductores y peatones. Con esta intervención, se fortalece una infraestructura más duradera que mejora los traslados diarios en este sector de la ciudad.

Bajo la visión del gobernador Alejandro Armenta Mier, se prioriza el rescate de vialidades que permanecieron en el olvido por años. Gracias a insumos donados por Petróleos Mexicanos (Pemex) y al respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el Gobierno del Estado pavimenta 5 mil calles y recupera la infraestructura urbana para la seguridad de todas y todos los poblanos.

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