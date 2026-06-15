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lunes, junio 15, 2026
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Pepe Chedraui entrega apoyos a emprendedores en San Jerónimo Caleras

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Redaccion Oronoticias
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Financiamientos impulsan desarrollo y consolidación de MIPYMES.

Con el objetivo de continuar con la entrega de financiamientos para impulsar el desarrollo, crecimiento y consolidación de emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), el presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui, otorgó cheques de “Tu Crédito Imparable” a personas beneficiarias en la Junta Auxiliar de San Jerónimo Caleras.

En este sentido, el alcalde afirmó que estos apoyos beneficiarán directamente a las personas emprendedoras y a sus familias, así como a incentivar la economía dentro de la capital poblana, a través de sus diferentes negocios y reiteró el trabajo del Gobierno de la Ciudad a favor de Puebla.

Las y los beneficiarios son de las convocatorias 2026 de “Tu Crédito Imparable” para los esquemas de financiamiento, “Tu Crédito Individual” y “Tu Crédito Mujer”.

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