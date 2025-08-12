Pepe Chedraui entrega insumos y utensilios a comedores comunitarios

El 11 de agosto, el presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui Budib, encabezó la entrega de insumos y utensilios de cocina a 10 comedores comunitarios como parte del Programa Solidaridad Alimentaria. Esta iniciativa busca garantizar el acceso a alimentos nutritivos y seguros a personas en situación de vulnerabilidad.

Los comedores beneficiados, operados por organizaciones sociales e instituciones religiosas, atienden a familias de bajos ingresos, personas con discapacidad, adultos mayores, y mujeres embarazadas o lactantes, así como a integrantes de comunidades indígenas.

En su mensaje, Chedraui Budib destacó la importancia de la colaboración entre los tres niveles de gobierno, la iniciativa privada y la sociedad. Afirmó que este esfuerzo es parte del trabajo impulsado por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y el gobernador, Alejandro Armenta.

Durante la entrega, se distribuyeron insumos no perecederos como arroz, frijol y azúcar, así como utensilios de cocina, incluyendo licuadoras y ollas exprés, que mejorarán la operación de estos espacios.

El evento fue un esfuerzo colaborativo entre el Gobierno de la Ciudad, a través de la Secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana, y la Gerencia Regional Puebla de Alimentación para el Bienestar del Gobierno Federal, con el apoyo de la Fundación Cáritas Puebla.

José Refugio Gómez Alonso, presidente del Patronato Cáritas Puebla, enfatizó la misión de mejorar la atención alimentaria en el municipio, asegurando que estos comedores son lugares donde se comparte esperanza y se construye comunidad.

El secretario de Bienestar y Participación Ciudadana, Carlos Gómez Tepoz, también destacó que la entrega de productos no perecederos y utensilios de cocina cumple con los ejes de bienestar establecidos por la presidenta Sheinbaum y el enfoque humanista del gobernador Armenta.

Entre los comedores que recibieron apoyos se encuentran: comedor Palafox Casa de la Familia, 9 Oriente #3, Col. Centro; comedor Palafox Santa Cruz, 14 Norte #1607, Col. Barrio del Alto; comedor Cáritas Puebla, 13 Sur #1701, Col. Santiago; comedor Palafox Santo Ángel Custodio, 7 Oriente #1202, Barrio de Analco; comedor Palafox Nuestra Señora de los Desamparados, 36 Poniente #3308, Col. Nueva Aurora.

Asimismo, se benefició a: casa hogar Ejército de Salvación, 16 Sur #704, Barrio de Analco; comedor Palafox San Juan de los Lagos, calle Guadalajara #73, Col. San Rafael Poniente; comedor Palafox Nuestra Señora del Rosario, 42 Sur #671, Infonavit La Margarita; casa hogar Refugio Crece A.C., domicilio conocido, Barrio de Santa Catarina; y comedor comunitario Kali, calle Puebla Sur #15, Cerro de Márquez Sur, Junta Auxiliar de la Resurrección.