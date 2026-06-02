DIF Puebla Capital fomenta sana convivencia escolar

Siguiendo con la estrategia educativa para reforzar los valores y fomentar una sana convivencia en las escuelas, el Gobierno de la Ciudad, que preside el alcalde Pepe Chedraui, a través del DIF Puebla Capital, que dirige MariElise Budib, trabaja en la corresponsabilidad entre familia, escuela y gobierno.

A través de pláticas formativas impartidas por el Departamento de Fortalecimiento Familiar, se reconoció el impacto positivo que tiene una sana convivencia escolar en las y los alumnos, ya que a decir de los psicólogos favorece el rendimiento académico y mejora la calidad del aprendizaje. Además, las y los estudiantes se sienten seguros y respaldados por su escuela, fortalecen su autoestima, desarrollan habilidades sociales y mejoran su salud emocional.

En este sentido, los psicólogos Lilia Pérez y Víctor Manuel Hernández, del Sistema Municipal DIF (SMDIF), visitaron la secundaria vespertina del Centro Escolar Manuel Espinosa Yglesias (CEMEY) para dialogar con madres y padres de familia sobre la importancia de trabajar en coordinación para mejorar las relaciones de sus hijas e hijos con sus compañeros y establecer una mejor comunicación con los docentes.

“Es importante que los padres de familia se involucren en la educación de sus hijos, ya que, al final, todos queremos el mismo objetivo: que sean mejores personas, mejores ciudadanos y que alcancen sus metas educativas y personales”, señaló Víctor Manuel Hernández.

De igual manera, la directora de la secundaria vespertina del CEMEY, Nancy Esmeralda Martínez, agradeció a la presidenta del Patronato del DIF Puebla Capital, MariElise Budib, por hacer posible la visita de especialistas para capacitar y visibilizar temas que requieren atención entre madres, padres y tutores de la comunidad estudiantil.

“Yo quisiera agradecer, sobre todo, al DIF Municipal, ya que es quien vino a impartir esta plática, haciendo conciencia entre los padres de familia sobre la gran responsabilidad que existe para que, conjuntamente, como comunidad educativa, podamos fortalecer los valores y llevar a cabo este acompañamiento académico”, puntualizó la directora.

Las escuelas interesadas en estos talleres pueden acudir al Departamento de Fortalecimiento Familiar, ubicado en las instalaciones del CECADE Reforma, Avenida Reforma 1904-A, colonia San Miguelito. También pueden comunicarse al teléfono 22 22 46 36 62, de lunes a viernes, en un horario de 8:00 a 16:00 horas.

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