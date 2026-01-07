Ayuntamiento de Puebla reporta saldo blanco en fiestas de fin de año

El Gobierno de la Ciudad, encabezado por el presidente municipal Pepe Chedraui Budib, informó que, gracias al trabajo conjunto de los tres órdenes de gobierno, las tradicionales festividades de fin de año y el inicio de este 2026 concluyeron con saldo blanco en la ciudad de Puebla, resultado de los operativos preventivos, la coordinación interinstitucional y la participación responsable de la ciudadanía, reportó el secretario general de Gobierno, Franco Rodríguez.

En rueda de prensa en conjunto con el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Félix Pallares Miranda, el jefe del gabinete municipal puntualizó que dicha época incluyó la instalación de comercio popular de manera temporal y celebraciones guadalupanas y ferias en juntas auxiliares.

Franco Rodríguez destacó el trabajo conjunto desarrollado por los tres órdenes de gobierno para mantener la paz, seguridad y gobernabilidad en la ciudad de Puebla en estas fiestas decembrinas. Además, resaltó la liberación por parte del comercio popular del corredor 5 de Mayo, como se encontraba previo a las celebraciones de fin de año.

El titular de la SSC señaló que durante el dispositivo Guadalupe-Reyes se desplegaron 670 elementos de los tres órdenes de Gobierno, fortaleciendo la seguridad en una de las temporadas más importantes del año, arrojando un saldo blanco.

La ciudad registra en 2025 el mayor número de visitantes

Por su parte, el secretario de Economía y Turismo, Jaime Oropeza Casas, resaltó que, de acuerdo con los prestadores de servicios, durante esta temporada de fin de año llegaron a la ciudad de Puebla más de 300 mil visitantes y turistas.

Lo anterior confirmaría una afluencia superior a 3 millones 200 mil personas a lo largo del año 2025. Así, el año pasado se convertiría en el de mayor número de visitantes, con una derrama económica superior a los 14 mil millones de pesos.

Agregó que, de acuerdo con las encuestas aplicadas en los dos Centros de Atención al Visitante, ubicados en el Centro Histórico y la CAPU, el 85 por ciento de los visitantes fueron nacionales, provenientes, sobre todo, de Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Tlaxcala y Morelos.

En tanto, el 15 por ciento restante fue de visitantes internacionales, mayoritariamente de Estados Unidos, así como algunos procedentes de países europeos como Bélgica y distintos países de Latinoamérica.

Del total de los visitantes, el 59 por ciento vino a la ciudad de Puebla al menos por segunda ocasión y opina que la imagen urbana, el orden, la limpieza y la movilidad son buenas o muy buenas.

Por estas razones desean regresar y recomendarían a otros conocer la ciudad, además de que la mayor parte de ellos, el 47 por ciento, estuvo en la ciudad durante tres días.

Por último, Oropeza Casas explicó que más de 43 mil visitantes y turistas asistieron a las 42 actividades culturales, artísticas y de temporada preparadas por el Gobierno de la Ciudad. En el caso de la decimotercera edición de Noche de Museos, se alcanzó una asistencia de más de 8 mil 270 visitantes.

