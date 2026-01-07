Puebla respalda postura federal contra violencia digital con IA

La Secretaría de las Mujeres de Puebla se sumó al posicionamiento del Gobierno de México contra el uso de herramientas de inteligencia artificial, como Grok, para manipular y difundir imágenes sin consentimiento, una práctica que vulnera los derechos de las mujeres y fomenta la violencia digital.

La dependencia estatal respaldó la postura de la secretaria de las Mujeres federal, Citlalli Hernández Mora, y llamó a las personas responsables de la red social X a implementar acciones inmediatas para evitar que la plataforma sea utilizada para reproducir o normalizar este tipo de agresiones.

El gobierno estatal de Alejandro Armenta informó que la seguridad y el bienestar de las mujeres son una prioridad, por lo que a través de la Secretaría de las Mujeres puso en marcha el programa Seguras en Línea, enfocado en la prevención y atención de la violencia digital.

Como parte de esta estrategia, se capacitó a personal de primer contacto, así como a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Fiscalía General del Estado (FGE), con el objetivo de fortalecer la detección, atención y canalización de casos relacionados con violencia digital.

Durante diciembre de 2025, más de dos mil personas servidoras públicas recibieron capacitación en la materia, lo que representa un avance en la creación de entornos digitales más seguros para las mujeres.

El Gobierno del Estado reiteró que no tolerará ninguna forma de violencia contra las mujeres, tanto en espacios físicos como digitales, y que continuará impulsando acciones coordinadas con perspectiva de género para garantizar su derecho a una vida libre de violencia.

La Secretaría de las Mujeres informó que mantiene disponibles servicios de atención psicológica y asesoría jurídica en sus oficinas ubicadas en la 2 Sur número 902, en el Centro Histórico de Puebla, así como en los 44 Centros LIBRE-Casas Carmen Serdán distribuidos en el estado. Además, están habilitadas de manera permanente la línea telefónica 22 22 32 37 38 y el 911 TelMujer para brindar orientación y atención inmediata.

