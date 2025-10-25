Armenta reafirma apoyo para damnificados en Tenampulco

TENAMPULCO, Pue.– El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, recorrió las localidades de El Palmar y Santa Lucía, comunidades que resultaron afectada por las recientes lluvias, donde afirmó que, junto con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, han atendido la contingencia y no los han dejado en ningún momento solos.

Durante su recorrido el gobernador supervisó el Puente El Palmar, donde constató el impacto del río durante su crecida. Señaló que a través del programa de Obra Comunitaria rehabilitarán el acceso a la localidad, misma que conecta con Veracruz, sumado a ello trabajarán en construir la carretera hasta la cabecera municipal. Además, puntualizó que, con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado realizarán un censo para conocer los daños en el campo.

El mandatario estatal escuchó de primera mano y con empatía a cada una de las personas damnificadas, a quienes les refrendó todo el apoyo y la pronta reconstrucción. “Aquí estamos y vengo a hacer compromisos con ustedes”, apuntó el gobernador, al tiempo de señalar que la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México realizó un censo con mil 200 personas afectadas de esa comunidad, y aclaró que quienes no fueron contemplados, serán apoyados a través del programa de Obra Comunitaria.

En su oportunidad, el presidente municipal, Juan Carlos Escalona Pérez, reconoció la pronta respuesta de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, ya que muchas familias en El Palmar perdieron sus pertenencias y cosechas. “Es usted un gobernador cercano, humanitario que atiende a su gente”, resaltó.

La señora Anabel Ruiz Santiago, habitante de El Palmar, reconoció el apoyo por parte del Gobierno de México y de Puebla, además solicitó apoyo para realizar el censo para personas cuyos cultivos fueron afectados en la colonia Morelos y Lázaro Cárdenas. “Nuestro gobernador está trabajando muy bien a lado de la presidenta de México”.

El señor Hilario, productor de la región, agradeció el respaldo que el Gobierno de México y el mandatario Alejandro Armenta brindan al campo tras las afectaciones ocasionadas por la creciente del río que dañó sus cultivos de maíz y cítricos. Destacó que personal de la Secretaría de Bienestar ya realizó el censo correspondiente, lo que permitirá canalizar los apoyos de manera directa a quienes resultaron afectados.

En la comunidad de Santa Lucía, el señor René Díaz, expresó su agradecimiento al gobernador por visitar personalmente la comunidad y escuchar las necesidades. “El clima no nos favoreció este año; nuestra esperanza está en los cultivos, pero en una sola noche de lluvia lo perdimos todo”, lamentó. Señaló que, además de los apoyos al sector agrícola, es necesario contar con infraestructura básica como calles en buen estado. “Qué bueno que haya esta clase de respuesta por parte de las autoridades. Gracias por acordarse de Santa Lucía”, concluyó.

