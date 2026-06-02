SEDIF Puebla beneficia a menores con síndrome de Treacher Collins

En el marco de la conmemoración del Día Internacional del Síndrome de Treacher Collins, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) y la Beneficencia Pública Nacional entregaron dispositivos de conducción ósea de última generación, conocidos como “ADHEAR”, a seis niñas, niños y una joven con esta condición, una acción que representa una nueva oportunidad para mejorar su audición, comunicación e integración en distintos ámbitos de su vida.

Los equipos, fabricados en Austria, constituyen una alternativa especializada para personas con malformaciones en el oído externo, microtia, anotia, hipoacusia conductiva y sordera unilateral. Su tecnología permite transmitir el sonido mediante vibraciones óseas hacia el oído interno a través de un adaptador adhesivo colocado detrás de la oreja, sin requerir procedimientos quirúrgicos. La presidenta del Patronato del SEDIF, Ceci Arellano, refrenda así el compromiso de acercar apoyos que contribuyan al bienestar y desarrollo de las familias poblanas.

Lina María Rubio Gaviria, audióloga de SOUNDEX, explicó que cada beneficiario y su familia reciben capacitación personalizada para el correcto uso y cuidado del dispositivo. Añadió que el sistema cuenta con materiales hipoalergénicos y resistencia al polvo, sudor y salpicaduras de agua, características que favorecen su utilización cotidiana con seguridad y comodidad.

Además de mejorar la percepción auditiva, esta herramienta fortalece la interacción social, el aprendizaje y la autonomía de quienes la utilizan. Su diseño compacto y funcional permite que niñas, niños y jóvenes accedan a experiencias que favorecen su desarrollo integral y una mejor calidad de vida.

Estas acciones reflejan la visión humanista que impulsa el gobernador Alejandro Armenta para acercar apoyos especializados a quienes más lo necesitan, en concordancia con los principios de bienestar, inclusión y justicia social promovidos por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

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