Tras siete meses de obras, abren el Puente de la Transformación

Después de 70 años de espera, el Puente de la Transformación quedó abierto a la circulación vehicular y peatonal, una obra histórica que representa un acto de justicia para los pueblos originarios y fortalece la conectividad de la región, destacó el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra.

Durante el anuncio de la apertura, señaló que esta infraestructura se concretó en siete meses y beneficia de manera directa a más de 1.7 millones de habitantes de siete municipios. Asimismo, resaltó que el puente reduce de forma significativa los tiempos de traslado. Mientras que rodear la Presa “Manuel Ávila Camacho” implicaba un recorrido de hasta 50 minutos en vehículo y utilizar “La Panga” requería una espera y trayecto de hasta 25 minutos, hoy el cruce se realiza en tan solo un minuto con 30 segundos en automóvil y cuatro minutos a pie.

“Así de marginadas estaban las comunidades, los gobernantes no las veían. El gobierno de Alejandro Armenta Mier no busca reconocimiento, busca justicia”, enfatizó.

José Luis García Parra explicó que el proyecto avanzó conforme a lo programado y que las adecuaciones realizadas respondieron a recomendaciones de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), las cuales fortalecieron los niveles de seguridad de la obra mediante ajustes en la profundidad y cimentación de los pilotes.

Por su parte, el secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, informó que en breve se programará la inauguración oficial del puente. No obstante, destacó que la prioridad del gobierno estatal ha sido poner la obra al servicio de las familias de la región.

El Puente de la Transformación conecta a la junta auxiliar de San Baltazar Tetela con la inspectoría de Los Ángeles Tetela y se convierte en una nueva puerta de acceso hacia la Mixteca poblana. Con una longitud de 480 metros y un ancho de nueve metros, fortalece la conectividad de los municipios de Huehuetlán el Grande, Puebla, Tzicatlacoyan, San Juan Atzompa, Xochiltepec, Teopantlán y San Martín Totoltepec.

La obra fue posible gracias a la coinversión entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Puebla, con una inversión total de 353.7 millones de pesos. Del monto ejercido, el Gobierno del Estado aportó el 59 por ciento y el municipio el 41 por ciento, en un ejemplo de cooperación institucional a favor de la población. Con tecnología de vanguardia, participación de especialistas en ingeniería hidrológica y ejecución de trabajos subacuáticos, Puebla se posiciona como referente nacional en procesos constructivos de alta complejidad orientados a mejorar la calidad de vida de las comunidades.

La construcción incluyó 28 trabes con cimentaciones que alcanzan profundidades de entre 29 y 60 metros, además de dos muelles, ocho cabezales, losa de concreto, obras complementarias, alumbrado público, señalamiento vial y rampas de acceso. Todos los trabajos se realizaron bajo los lineamientos y protocolos establecidos por la CONAGUA.

Además de mejorar la movilidad, el puente facilita el acceso a servicios de salud, fortalece la comercialización de productos del campo, impulsa la Ruta del Mezcal como atractivo turístico y conecta a la Mixteca como nunca antes. “Se crean puentes de bienestar. Se abre la puerta a los servicios de salud y al desarrollo económico de las comunidades. ¡Nunca más obras faraónicas, hoy la gente manda! ¡Con el pueblo todo, sin el pueblo nada!”, concluyó.

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