Obra Comunitaria “regresa dinero del pueblo al pueblo”: Laura Artemisa

El Programa de Obra Comunitaria tiene presencia en los 217 municipios del estado, donde el pueblo elige los proyectos prioritarios para fortalecer la justicia social, señaló la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez. Destacó que esta estrategia coloca a la ciudadanía en el centro de las decisiones públicas y consolida acciones que responden a las necesidades más sentidas de cada región.

Laura Artemisa indicó que en los municipios es la propia población quien decide a través de la participación y el número de proyectos que presenten, las acciones que quieren impulsar o fortalecer, para que el gobierno estatal, encabezado por Alejandro Armenta, responda con hechos a través de la Secretaría de Bienestar, para mejorar servicios, espacios públicos y condiciones de vida en zonas urbanas y rurales.

Mencionó que gracias a la Obra Comunitaria “se regresa el dinero del pueblo al pueblo, porque es la gente quien decide y administra el recurso”.

Finalmente, Laura Artemisa reconoció que el Programa de Obra Comunitaria consolida un modelo de participación ciudadana, en concordancia con la visión social de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Alejandro Armenta. Subrayó que opera bajo los principios de transparencia y rendición de cuentas, lo que fortalece el tejido social y garantiza que los recursos públicos se traduzcan en bienestar para las familias poblanas.

