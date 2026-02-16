Exhortan a verificar seguridad en juegos mecánicos de ferias y fiestas patronales

Con el fin de garantizar el bienestar de las y los menores, la Comisión de Protección Civil del Congreso del Estado aprobó el proyecto de acuerdo por el que exhorta a la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, así como a los Ayuntamientos y Concejos Municipales del Estado, para que verifiquen la integración y cumplimiento de los Programas Especiales de Protección Civil relacionados con la instalación y funcionamiento de juegos mecánicos, así como de la existencia y vigencia de las pólizas de seguro con las que se debe contar.

La diputada promovente de la propuesta, María Soledad Amieva Zamora, señaló que la libertad y la convivencia solo son plenas si existe la seguridad, por ello, es necesario garantizar que en ferias, fiestas patronales y espacios de recreación, se realice la verificación de las condiciones de los juegos mecánicos. Además, indicó que éste es un deber de Estado y una obligación compartida con los municipios.

En otro momento de la sesión, las y los legisladores avalaron el proyecto de acuerdo impulsado por el diputado Jaime Alejandro Aurioles Barroeta, por el que se exhorta a la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, así como al Centro Integral de Gestión de Riesgos y Protección Civil del Ayuntamiento de San Martín Texmelucan para que, de manera coordinada y en el ámbito de su respectiva competencia, verifiquen la red de gas LP del mercado “Domingo Arenas”, ubicado en el municipio.

Lo anterior, para que emitan o actualicen el dictamen de riesgos correspondiente, de conformidad con la legislación aplicable y en atención de la Norma Oficial Mexicana NOM-004 SEDG-2004, con el fin de salvaguardar la integridad y patrimonio de las personas que laboran y acuden a este centro de comercio.

En la sesión estuvieron presentes las diputadas Elisa Limon Balderrabano, Celia Bonaga Ruiz, María Soledad Amieva Zamora, Guadalupe Yamak Taja y Ana Laura Gómez Ramírez, así como los diputados Rafael Alejandro Micalco Méndez y Elpidio Díaz Escobar.

