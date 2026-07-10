Armenta prevé rehabilitar 53 mil calles al finalizar su sexenio

Para el 2030, todas las calles de Puebla capital y las carreteras estatales estarán rehabilitadas, afirmó el gobernador Alejandro Armenta Mier, quien anunció que con el programa de rehabilitación vial “A toda máquina” pretende dejar en óptimas condiciones 53 mil calles al término de su sexenio.

El mandatario explicó que la adquisición de maquinaria propia y la donación de 8 mil 500 toneladas de material pétreo por PEMEX permitió reducir un 30% el costo de pavimentación de las 33 vialidades cuya rehabilitación ya concluyó.

Refirió que, para este año, Petróleos Mexicanos (PEMEX) entregará al estado 12 mil toneladas de material asfáltico, mientras que el gobierno estatal adquirirá otras 24 mil toneladas para intervenir alrededor de 420 kilómetros de vialidades, equivalente a recorrer cuatro veces la distancia de ida y vuelta entre Puebla y la Ciudad de México.

Alejandro Armenta detalló que, en lo que resta de 2026, se proyecta rehabilitar cerca de 28 mil calles, de las cuales 15 mil se ubican en municipios del interior del estado y 13 mil en la capital poblana.

Precisó que los trabajos iniciarán en vialidades primarias y secundarias, para posteriormente atender las calles que comunican una colonia con otra, con el objetivo de mejorar la conectividad urbana y la movilidad.

Asimismo, adelantó que su administración estatal rehabilitará alrededor de 10 mil calles que actualmente permanecen sin recubrimiento en la ciudad de Puebla mediante adoquines que serán producidos con el lirio acuático del lago de Valsequillo.

#Puebla 🗣️ El gobernador Alejandro Armenta Mier indicó que la meta de su sexenio es dejar pavimentadas las 53 mil calles que tiene Puebla capital y las carreteras estatales, al recorrer uno de los cinco circuitos rehabilitados con recursos de 2025



Vía @Ale_Olivera_ pic.twitter.com/OjHjnEUvx6 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) July 10, 2026

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No heredará maquinaria inservible

El gobernador aseguró que se brindará mantenimiento permanente a la maquinaria destinada a las obras de infraestructura, con el propósito de entregarla en óptimas condiciones al término del sexenio.

Señaló que de esa manera quien lo suceda en el cargo no podrá decir que maquinaria se encuentra inservible para regresar a esquemas de contratación de obras.

“Entreguemos el equipo en buenas condiciones, con los mantenimientos que corresponden, para que no tengan el pretexto de regresar al modelo ‘Calle Moche’ o ‘Milpa’, porque dejamos pura chatarra de maquinaria”, expresó.

Editor: César A. García

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