Pato Merlín y su familia reciben nueva vivienda en CDMX

La familia de Pato Merlín, conocida por hacerse viral en redes sociales, recibió una vivienda en la Ciudad de México, hecho que fue dado a conocer por la propietaria del ave, Karla Ivette Gómez, quien expresó su agradecimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum por el apoyo recibido. La historia cobró relevancia luego de que el pato y su entorno familiar se convirtieran en un fenómeno en plataformas digitales.

A través de un mensaje, la dueña de Pato Merlín compartió que la entrega de la nueva casa representa un cambio importante para su familia, al brindarles un espacio digno donde vivir. Asimismo, destacó que este apoyo permitirá mejorar sus condiciones de vida y ofrecer un entorno más seguro tanto para sus seres queridos como para la popular mascota.

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La entrega de la vivienda forma parte de las acciones impulsadas por las autoridades para facilitar el acceso a una casa a familias que enfrentan condiciones de vulnerabilidad. El caso de Pato Merlín llamó la atención del público debido a la amplia difusión que alcanzó en redes sociales, donde miles de usuarios siguieron su historia y mostraron apoyo.

Tras recibir las llaves del inmueble, la propietaria reiteró su reconocimiento a Claudia Sheinbaum y a las instituciones involucradas en el proceso, al considerar que este respaldo marca el inicio de una nueva etapa para su familia. La historia de Pato Merlín continúa generando reacciones entre usuarios de redes sociales, quienes celebraron que la familia ahora cuente con una vivienda propia.

Editor: Edgar Espinoza

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