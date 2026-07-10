Encuentran sin vida a policía municipal arrastrado por el Atoyac

Luego de casi dos días de permanecer desaparecido, la mañana de este viernes fue localizado sin vida el subdirector de la Policía Municipal de Santa Clara Ocoyucan, Agustín Malo Martínez, quien fue arrastrado por la corriente del río Atoyac junto con tres mujeres durante la noche del miércoles.

Personal de Protección Civil Estatal informó que el hallazgo ocurrió a aproximadamente 80 metros del puente donde la corriente arrastró la patrulla con número económico 030, en la que viajaba el oficial junto con las tres mujeres, sin que hasta el momento se hayan dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias del rescate.

Las diligencias correspondientes estuvieron a cargo de personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo y su traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para los estudios correspondientes.

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Con el hallazgo del cuerpo del comandante, aumentó a cuatro la cifra de personas fallecidas tras las lluvias registradas el pasado miércoles, luego de que tres mujeres fueran encontradas sin vida al interior de la patrulla.

De acuerdo con los primeros reportes, el cauce del río Atoyac se desbordó durante la tormenta y el oficial Agustín Malo Martínez habría intentado auxiliar a tres mujeres que se encontraban atrapadas por la corriente. Tras subirlas a la unidad oficial, la patrulla fue arrastrada por el agua y se perdió comunicación con sus tripulantes.

#Puebla 🚨 Tras varias horas de búsqueda interinstitucional, fue localizado el cuerpo del oficial Agustín Malo Martínez, perteneciente a la Policía Municipal, quien fue arrastrado por el desbordamiento del río Atoyac, durante la atención de una emergencia.



El hallazgo se logró a… pic.twitter.com/xUSLmjYEdE — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) July 10, 2026

Editor: César A. García

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