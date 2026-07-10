Rehabilitación del drenaje en Avenida Juárez no será este año

La Avenida Juárez requiere una intervención en su red de drenaje ante los constantes colapsos de la infraestructura; sin embargo, este año no se podrán realizar, debido a que el presupuesto ya está asignado, informó el presidente de la Comisión de Movilidad e Infraestructura del Ayuntamiento de Puebla, Leobardo Rodríguez Juárez.

Abundó que en las recientes lluvias que han azotado a la capital poblana, el Ayuntamiento se ha limitado a acciones correctivas para garantizar la circulación de los vehículos.

Además, explicó que será en la Comisión de Protección Civil y Gestión de Riesgos en donde se creará un lineamiento para la utilización de un fondo de 15 millones de pesos que se destina a estas contingencias.

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Esto, ya que, aunque están estos recursos, se requiere de los lineamientos para calificar cuándo se trata de una contingencia y acceder a los mismos.

“No solamente para las lluvias, sino para un sismo, que ojalá no nos enfrentemos a esta situación”, dijo.

Asimismo, indicó y resaltó la partida presupuestal denominada “ayudas sociales” para atender a las familias afectadas por las inundaciones.

Editor: César A. García

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