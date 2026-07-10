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viernes, julio 10, 2026
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Hallan dos cuerpos en Gruta Chichicazapan; falta una persona

Por:
Alejandra Olivera
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Dos cuerpos fueron encontrados en una zona de difícil acceso de la Gruta Chichicazapan. / Foto: Especial.

Las brigadas de búsqueda que trabajan desde hace tres días en la Gruta Chichicazapan, en el municipio de Cuetzalan, localizaron dos cuerpos, informó el coordinador estatal de Protección Civil, Bernabé López Santos.

El funcionario explicó que las víctimas fueron ubicadas al interior de una fosa de difícil acceso; incluso mencionó que se encuentran en un espacio muy estrecho y que para llegar a ese punto los equipos de rescate hicieron un recorrido de tres horas.

Por ello, señaló que las condiciones del terreno y del clima impiden realizar la extracción este viernes, aunque se instalará el equipo necesario y se dejará preparada la ruta para que, si las condiciones meteorológicas lo permiten, iniciar las labores a partir de las 3:00 de la mañana del sábado.

Una vez que los cuerpos sean extraídos, dijo que serán entregados a la Fiscalía General del Estado (FGE) para las diligencias correspondientes, a quienes no ha sido posible identificar.

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Sin embargo, afirmó que las labores continuarán para localizar a la tercera persona desaparecida.

El pasado martes 7 de julio, un grupo de siete personas ingresó a la Gruta Chichicazapan; sin embargo, una creciente repentina del agua las sorprendió.

Cuatro de los visitantes quedaron atrapados: uno de ellos, Gerardo Julian, fue localizado sin vida durante el miércoles 8 de julio, mientras que Ismael Peña y sus dos hijas, Yazmin y Karime, seguían desaparecidos.

Editor: César A. García

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