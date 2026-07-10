FGE Puebla recibe siete denuncias por usurpación de profesión

En lo que va del año, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha recibido siete denuncias por usurpación de profesión en tres municipios.

A través de una solicitud de información, el órgano de procuración de justicia informó que las denuncias se presentaron: cuatro en la capital poblana, dos en Atlixco y una en Izúcar de Matamoros.

De las siete denuncias, solo cinco personas fueron detenidas, pero ninguna ha sido vinculada a proceso.

Sin embargo, la FGE se negó a desglosar más sobre el tipo de profesión que las personas suelen usurpar.

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En tres años, desde 2024, cuando Marilyn N. fue detenida tras varias denuncias que la señalaban como una falsa psiquiatra, la FGE recibió 20 denuncias a lo largo de ese año, pero solo ella fue detenida y vinculada a proceso.

Al año siguiente se recibieron 17 denuncias por este delito, pero sin ninguna persona detenida por este delito.

Este año, este ilícito cobró relevancia por la muerte de Blanca Adriana, a manos de una supuesta cirujana de nombre Diana Alejandra, quien se hizo pasar por especialista e intervenía con operaciones estéticas a varias pacientes sin cédula profesional. Ella y su hijo siguen prófugos, por lo que los buscan la FGE y la Interpol.

Editor: César A. García

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