Turismo internacional crece en México: INEGI

México registró un incremento en la llegada de turistas internacionales durante mayo de 2026, al recibir 8.3 millones de visitantes provenientes del extranjero, cifra que representó un crecimiento anual del 5.3 por ciento, de acuerdo con los resultados de la Encuesta de Viajeros Internacionales publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El reporte indica que el flujo de viajeros mantuvo una tendencia positiva, impulsado tanto por turistas que permanecieron al menos una noche en el país como por excursionistas que realizaron visitas sin pernocta. Este comportamiento refleja el atractivo que continúa teniendo México como destino para viajeros internacionales.

A pesar del incremento en el número de visitantes, el gasto promedio mostró una disminución. Durante mayo, cada viajero internacional desembolsó en promedio 312.3 dólares, lo que significó una reducción del 5.3 por ciento respecto al mismo mes del año anterior.

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El INEGI detalló que los turistas internacionales realizaron un gasto promedio de 595.7 dólares por persona. En tanto, quienes ingresaron por vía aérea registraron el mayor nivel de consumo, con un promedio de mil 268 dólares, mientras que los turistas fronterizos gastaron alrededor de 110 dólares.

Especialistas señalan que el crecimiento en la llegada de visitantes representa una señal positiva para el sector turístico, uno de los principales generadores de divisas y empleo en el país.

Sin embargo, la reducción en el gasto promedio plantea el reto de impulsar estrategias que fomenten una mayor derrama económica por cada turista que visita México.

Editor: Arturo Medina

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