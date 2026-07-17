Cruz Roja atendió 4 mil lesiones por festejos, incluyendo el “quiere volar”

La Cruz Roja Mexicana informó que brindó más de 4 mil atenciones médicas por festejos, incluyendo el llamado “quiere volar”, donde un grupo de personas levanta y lanza a un individuo por el aire, una de las principales causas de lesiones durante el torneo internacional de fútbol celebrado en el país.

Un operativo especial fue desplegado para atender a los miles de aficionados que acudieron a los distintos encuentros y actividades relacionadas con el evento.

La institución detalló que los servicios prestados incluyeron atención por deshidratación, golpes de calor, lesiones menores, malestares generales y otras emergencias. La mayoría de los casos pudieron resolverse en el lugar, sin necesidad de trasladar a los pacientes a hospitales.

Para cubrir la demanda, la Cruz Roja movilizó a paramédicos, médicos, enfermeros, socorristas y voluntarios, quienes trabajaron de manera coordinada con autoridades de los tres niveles de gobierno y cuerpos de emergencia, con el objetivo de garantizar una respuesta rápida ante cualquier incidente.

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La preparación y vocación de nuestro voluntariado fueron clave durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. ⚽

Reconocimos a Técnicos en Urgencias Médicas de distintas delegaciones, quienes realizaron 4,539 atenciones prehospitalarias gracias al trabajo de 583 del voluntariado🏅 pic.twitter.com/3jNSyUjktu — Cruz Roja Mexicana IAP (@CruzRoja_MX) July 17, 2026

El organismo destacó que también se instalaron puestos de atención prehospitalaria y ambulancias estratégicamente ubicadas en los alrededores de los estadios y zonas con mayor concentración de personas, lo que permitió ofrecer asistencia inmediata durante toda la competencia.

De acuerdo con la institución, el operativo transcurrió sin incidentes de gran magnitud. Reconoció el trabajo del personal que participó durante las jornadas, así como la coordinación con las dependencias encargadas de la seguridad y protección civil para atender cualquier eventualidad.

La Cruz Roja Mexicana agradeció la confianza de los asistentes y reiteró su compromiso de seguir participando en eventos masivos. Destacó que este despliegue permitió ofrecer atención oportuna a miles de personas y reforzar la importancia de los servicios de emergencia en actividades de gran afluencia.

Editor: Diego González

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