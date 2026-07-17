¿Por qué no sonó la alerta en Puebla tras sismo en Chiapas?

La alerta sísmica no sonó en la capital poblana por el sismo ocurrido en Chiapas la mañana de este viernes, ya que al llegar a la ciudad no alcanzó la magnitud de 5.5, informó la directora de Gestión de riesgos en materia de protección civil de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, Adriana Zárate.

A través de redes sociales explicó que en la capital del estado hay 10 postes de alertamiento sísmicos, los cuales sólo registran ondas de radio de movimientos telúricos que rebasan los 5.5.

Explicó que cuando los epicentros son en otros estados, a pesar de la magnitud de 7.4 registrado a las 8:40 horas en el primer sismo en Chiapas, en la capital no impacta de la misma forma, como sucedió con las réplicas de 4.5, por lo que los alertamientos del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano no sonaron.

🚨Tras el sismo registrado en el Estado de Chiapas esta mañana, activamos los protocolos de seguimiento para verificar las condiciones en distintos puntos de #PueblaCapital.



Hasta ahora no se reportan afectaciones. Conservemos la calma y estemos atentos a las indicaciones de… https://t.co/eRTy1vIUQI — Pepe Chedraui 🇲🇽 (@pepechedrauimx) July 17, 2026

Recordó que la alerta sísmica es una medida de prevención para ubicar rutas de evacuación y zonas seguras.

“Eso nos permite estar preparados o tener un tiempo para evacuar o mantenernos en lugares seguros“, agregó.

Recalcó que es importante mantenerse informados en fuentes oficiales.

🚨 ¿Por qué no sonó la alerta en Puebla?



El sismo de Chiapas no superó la magnitud de 5.5 al llegar aquí.



Recuerda que SASMEX solo se activa a partir de ese umbral para prevenir y evacuar a tiempo.



¡Sigue cuentas oficiales! 📱🛡️ pic.twitter.com/voJD6exdQM — Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano (@SGyDU_Puebla) July 17, 2026

Editor: Renato León

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