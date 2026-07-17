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¿Por qué no sonó la alerta en Puebla tras sismo en Chiapas?

Por:
Guadalupe Juárez
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sismo.
Foto: Internet.

La alerta sísmica no sonó en la capital poblana por el sismo ocurrido en Chiapas la mañana de este viernes, ya que al llegar a la ciudad no alcanzó la magnitud de 5.5, informó la directora de Gestión de riesgos en materia de protección civil de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, Adriana Zárate.

A través de redes sociales explicó que en la capital del estado hay 10 postes de alertamiento sísmicos, los cuales sólo registran ondas de radio de movimientos telúricos que rebasan los 5.5.

Explicó que cuando los epicentros son en otros estados, a pesar de la magnitud de 7.4 registrado a las 8:40 horas en el primer sismo en Chiapas, en la capital no impacta de la misma forma, como sucedió con las réplicas de 4.5, por lo que los alertamientos del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano no sonaron.

Recordó que la alerta sísmica es una medida de prevención para ubicar rutas de evacuación y zonas seguras.

“Eso nos permite estar preparados o tener un tiempo para evacuar o mantenernos en lugares seguros“, agregó.

Recalcó que es importante mantenerse informados en fuentes oficiales.

Editor: Renato León

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