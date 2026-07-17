Sismo de magnitud 7.4 en Chiapas activa alerta de tsunami

Un sismo de magnitud 7.4 se registró este jueves al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, lo que activó los protocolos de vigilancia del Centro de Alerta de Tsunamis y de las autoridades de Protección Civil.

De acuerdo con los primeros reportes, no se han confirmado daños de consideración ni personas lesionadas, mientras continúan las evaluaciones en las zonas cercanas al epicentro.

Tras el movimiento telúrico, el Centro de Alerta de Tsunamis informó que se estiman variaciones anómalas del nivel del mar de hasta 105 centímetros, por lo que la Secretaría de Marina (Semar) recomendó a la población no acercarse a las playas durante las siguientes seis horas y mantenerse atenta a la información oficial.

Las autoridades mantienen un monitoreo permanente del comportamiento del nivel del mar para descartar mayores riesgos.

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⚠️ AVISO IMPORTANTE:⚠️



Con base en la información oficial del sismo de magnitud 7.4 registrado al Suroeste de Ciudad Hidalgo, el Centro de Alerta de Tsunamis emite el siguiente reporte:



🌊 Se estiman variaciones anómalas del nivel del mar de hasta 105 centímetros sobre el — Secretaría de Protección Civil de Chiapas (@pcivilchiapas) July 17, 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que, tras el sismo, sostuvo comunicación con los gobernadores de Chiapas y Tabasco, quienes señalaron que, hasta el momento, no se reportan daños mayores.

Asimismo, indicó que fueron activados los protocolos preventivos en las entidades colindantes y que personal de los tres órdenes de gobierno realiza recorridos para evaluar posibles afectaciones estructurales y coordinar las acciones de respuesta.

Cabe recordar que, en un evento previo ocurrido el 13 de julio, la Agencia Meteorológica de Chiapas informó que un sismo de magnitud 5.0 activó el protocolo regional de monitoreo de tsunami. Sin embargo, tras el análisis conjunto con el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC), el sistema SIAT-MAC y la Secretaría de Marina, se determinó que no existía riesgo de tsunami para las costas de México y Centroamérica.

En esta ocasión, Protección Civil exhortó a la población a conservar la calma, evitar difundir información no verificada y seguir únicamente los comunicados emitidos por las autoridades oficiales.

Luego del sismo magnitud 7.4 al suroeste de Huixtla y los registrados en Ciudad Hidalgo, conversé con los gobernadores de Chiapas y Tabasco, estados que no reportan daños hasta el momento. Se activan protocolos en entidades colindantes.



La Secretaría de Marina recomienda no… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 17, 2026

Editor: Edgar Espinoza

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