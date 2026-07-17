Comisión avala reformas para fortalecer turismo deportivo y de salud

La Comisión de Turismo del Congreso del Estado, que preside la diputada Angélica Patricia Alvarado Juárez, aprobó el proyecto de dictamen para reformar la fracción X del artículo 3, el artículo 34 Bis y adicionar el artículo 34 Ter de la Ley de Turismo del Estado de Puebla, con la finalidad de fortalecer el turismo deportivo, así como el turismo de salud y bienestar en la entidad.

En materia de turismo deportivo, se establece que la Secretaría, en coordinación con las dependencias y entidades competentes, impulsará esta modalidad con criterios de sostenibilidad ambiental, innovación, acceso universal, igualdad sustantiva, seguridad integral con enfoque de cadena de valor y desarrollo comunitario.

Asimismo, se considera como una modalidad del turismo deportivo la que se realiza a través del uso de tecnologías de la información y la comunicación, como los deportes electrónicos y los tecnodeportes, siempre que impliquen desplazamiento.

En este sentido, la diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas señaló que la reforma representa una oportunidad para fortalecer el turismo deportivo como una herramienta para impulsar el desarrollo de las comunidades, al incorporar principios como la sostenibilidad ambiental, la innovación, el acceso universal, la inclusión, la igualdad sustantiva, la seguridad integral y el desarrollo comunitario.

En lo que respecta al turismo de salud, se incorpora el concepto de bienestar con la finalidad de fortalecer la certeza jurídica y ampliar su alcance para reconocer las actividades relacionadas con la promoción de la salud y el bienestar integral, así como favorecer la diversificación de la oferta turística y alinearla con la legislación y las tendencias internacionales.

Esto comprende tanto los desplazamientos motivados por la atención médica como aquellos orientados a mejorar o mantener el bienestar integral de las personas mediante servicios preventivos, terapéuticos y de bienestar.

Cabe señalar que el proyecto de dictamen fue elaborado, bajo el principio de concentración, con las iniciativas presentadas por las diputadas Laura Guadalupe Vargas Vargas y Nayeli Salvatori Bojalil.

Te recomendamos: