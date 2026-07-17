Congreso instala Comisión Permanente para el Tercer Periodo de Receso

La LXII Legislatura del Congreso del Estado instaló la Comisión Permanente que trabajará durante el Tercer Periodo de Receso, que comprende del 16 de julio al 14 de septiembre de 2026, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Legal.

La Comisión Permanente está integrada por las y los diputados: Marcos Castro Martínez, Elisa Limon Balderrabano, Kathya Sánchez Rodríguez, Xel Arianna Hernández García, Roberto Zataráin Leal, Elpidio Díaz Escobar, Leonela Jazmín Martínez Ayala, María Soledad Amieva Zamora y Ana Laura Gómez Ramírez.

A propuesta de Marcos Castro Martínez, presidente de la Comisión Permanente, las y los diputados integrantes del órgano colegiado aprobaron que las sesiones se lleven a cabo en el Salón de Pleno del recinto legislativo.

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