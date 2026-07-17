FGE Puebla aprehende a hombre señalado por feminicidio

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) aprehendió a Roberto Carlos N., de 43 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio, cometido en agravio de una mujer de 36 años en la ciudad de Puebla.

De acuerdo con las investigaciones, el 12 de julio de 2026, elementos de la Policía Municipal acudieron a un inmueble de la colonia 10 de Mayo, en Puebla capital, donde localizaron sin vida a la víctima, quien presentaba signos de violencia.

Derivado de las diligencias realizadas por la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, se reunieron datos de prueba que permitieron solicitar y obtener la orden de aprehensión correspondiente.

El 15 de julio de 2026, agentes investigadores de la Unidad Especializada en Feminicidios cumplimentaron el mandamiento judicial en contra de Roberto Carlos N., quien quedó a disposición de la autoridad que lo requiere para continuar con el procedimiento penal.

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