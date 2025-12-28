Hallan sin vida a un hombre dentro de su domicilio en Huixcolotla

Familiares hallaron sin vida a un hombre identificado como Alejandro S., de 63 años, en el interior de su vivienda en San Salvador Huixcolotla, Puebla. La Fiscalía General del Estado (FGE) investiga el caso como presunto homicidio doloso.

El fin de semana, un ciudadano acudió al domicilio de su tío ante la imposibilidad de contactarlo durante varias horas. Al ingresar al inmueble, lo encontró tendido en el patio con heridas de bala y sangrantes, por lo que alertó de inmediato a los servicios de emergencia.

Te puede interesar: Ejecutan a un hombre al salir de baile sonidero en Atlixco

En el lugar, peritos localizaron más de diez casquillos percutidos. Tras resguardar la zona, la FGE inició las diligencias para esclarecer los hechos.

Hasta el momento, los familiares aseguran desconocer cualquier conflicto previo de la víctima. Las autoridades no descartan que se trate de un ajuste de cuentas u otra motivación más compleja.

Te recomendamos: