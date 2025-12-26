Ejecutan a un hombre al salir de baile sonidero en Atlixco

Un hombre de 25 años de edad fue asesinado cuando salió de un baile sonidero en el municipio de Atlixco; las autoridades investigan el móvil de este crimen.

En el transcurso de jueves, un hombre de 25 años salió de un baile para ir a su domicilio en la junta auxiliar de San Jerónimo Caleras en Atlixco; sin embargo, en el camino fue interceptado por sus agresores.

Después de escuchar múltiples gritos los vecinos llamaron al 911 y reportaron que se habían escuchado disparos de arma de fuego en la zona por lo que pedían apoyo de las autoridades.

Paramédicos y policías llegaron a la escena y confirmaron que el masculino tenía un impacto de bala en el rostro y que ya no contaba con signos vitales.

Por tal motivo, el área fue puesta bajo resguardo y al hoy occiso se le identificó como José F., vecino de la zona quien al tener consigo sus pertenencias de valor, se descartó que fuera asesinado como parte de un asalto.

La Fiscalía General del Estado (FGE), a través del Semefo, realizó el levantamiento de cadáver y se abrió una carpeta de investigación para a intentar conocer el móvil del crimen.

