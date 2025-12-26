Recorre el Centro Histórico de Puebla con audioguía “La Ciudad Como Museo”

Con el objetivo de fortalecer la difusión del patrimonio cultural y ofrecer nuevas experiencias turísticas durante la temporada vacacional, el Gobierno de la Ciudad, encabezado por el presidente municipal Pepe Chedraui, invita a poblanas, poblanos y visitantes a recorrer el Centro Histórico de Puebla, considerado el Museo Vivo más grande de la ciudad, a través de la audioguía La Ciudad Como Museo.

Esta herramienta digital permite a las y los usuarios conocer la historia y relevancia de más de 120 puntos emblemáticos, entre esculturas, barrios tradicionales, templos, edificios históricos y antiguas casas que forman parte del legado cultural de Puebla.

La audioguía La Ciudad Como Museo es una iniciativa impulsada por el alcalde Pepe Chedraui, desarrollada y operada a través de la Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural, encabezada por Aimeé Guerra, como parte de las acciones para acercar el patrimonio a la ciudadanía mediante el uso de la tecnología.

La audioguía está diseñada para personas de todas las edades, ya que cuenta con una interfaz amigable e intuitiva, además de ofrecer contenidos en español e inglés, lo que la convierte en una opción ideal tanto para residentes como para turistas nacionales e internacionales.

La Ciudad Como Museo es completamente gratuita y puede descargarse desde las tiendas Play Store y Apple Store. Asimismo, está disponible en descarga directa a través del micrositio oficial de la Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural.

