Cae primera nevada de la temporada en el Cofre de Perote

Durante la noche del jueves 25 y la mañana de este viernes 26 de diciembre se registró la primera caída de nieve en la zona del Cofre de Perote, provocando un marcado descenso de las temperaturas en municipios aledaños a Perote, Veracruz.

Municipios como Alchichica, Chilchotla, Guadalupe Victoria, Lafragua y comunidades cercanas amanecieron con bajas temperaturas, lo que llevó a la población a resguardarse del frío utilizando cobijas y chamarras.

No obstante, fue en la comunidad de La Gloria, ubicada en los límites entre Puebla y Veracruz, donde se registró el mayor descenso térmico, ya que alrededor de las 06:00 horas el termómetro marcó cero grados centígrados.

Ante esta situación, autoridades emitieron diversas recomendaciones a la población, entre ellas evitar el uso de anafres al interior de las viviendas para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono y posibles pérdidas humanas.

Asimismo, personal de Protección Civil de los distintos municipios realiza recorridos en las zonas afectadas para la entrega de cobertores a las familias que lo requieren.

Finalmente, ante el atractivo visual de la caída de nieve en el Cofre de Perote, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a evitar ascender a la zona, especialmente niños, personas adultas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas.

Las bajas temperaturas y la altitud pueden representar un riesgo para la salud. Se reiteró el llamado a atender en todo momento las recomendaciones de las autoridades correspondientes.

Muy cerca de ahí, municipios poblanos aledaños también sufrieron los estragos, con temperaturas que oscilaban entre 1 y 2 grados durante la mañana de este viernes.



