Volcadura de camioneta cierra carril de baja en la México-Puebla

Por:
Amaury Jiménez
-
0
No hubo personas lesionadas, solo daños materiales. / Foto: Especial.

La volcadura de una camioneta cerró el carril de baja de la autopista México-Puebla a la altura del kilómetro 82, en San Matías Tlalancaleca, generando largas filas y avance lento la mañana de este viernes.

El conductor de una NP300 perdió el control al realizar una maniobra inadecuada y la unidad culminó volcada sobre la cinta asfáltica, en dirección a Puebla capital.

Te puede interesar: Hallan restos humanos cerca de un campo de tiro en Agua Dulce

Guardia Nacional y socorristas de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) atendieron el percance, que solo dejó daños materiales sin personas lesionadas.

Asimismo, personal de CAPUFE realiza labores para retirar la unidad siniestrada. Por ello, autoridades piden circular con precaución o usar vías alternas.

Editor: César A. García

Te recomendamos:

Encuentran sin vida a hombre en motel del bulevar Valsequillo

Notas relacionadasmás del autor