Volcadura de camioneta cierra carril de baja en la México-Puebla

La volcadura de una camioneta cerró el carril de baja de la autopista México-Puebla a la altura del kilómetro 82, en San Matías Tlalancaleca, generando largas filas y avance lento la mañana de este viernes.

El conductor de una NP300 perdió el control al realizar una maniobra inadecuada y la unidad culminó volcada sobre la cinta asfáltica, en dirección a Puebla capital.

Guardia Nacional y socorristas de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) atendieron el percance, que solo dejó daños materiales sin personas lesionadas.

Asimismo, personal de CAPUFE realiza labores para retirar la unidad siniestrada. Por ello, autoridades piden circular con precaución o usar vías alternas.

#Seguridad Una camioneta de carga volcó en la autopista Mexico-Puebla, a la altura del km 82, por San Matías Tlanacaleca, afectando la circulación. pic.twitter.com/C8MtM6Gw1o — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) December 26, 2025

Editor: César A. García

