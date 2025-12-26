Hallan restos humanos cerca de un campo de tiro en Agua Dulce

Restos óseos humanos fueron localizados en un paraje del camino frente al campo de tiro “El Bucanero”, en Agua Dulce, Tilapa, durante recorridos de búsqueda del edil auxiliar Nemecio Herrera, desaparecido desde el 21 de diciembre.

El hallazgo lo realizó un grupo de personas que recorrían la zona en relación con la desaparición. Ante la detección de restos con características humanas, avisaron de inmediato a las autoridades para el levantamiento legal.

Agentes del grupo FIM de Izúcar de Matamoros realizaron el procedimiento. El avanzado estado de descomposición impidió determinar edad, género o causa de muerte en el sitio.

El caso se asentó en carpeta de investigación sin cadena de custodia previa, al tratarse de un hallazgo civil. Los restos fueron trasladados al SEMEFO de Puebla para estudios de identificación y causa del deceso.

