Partidos políticos de Puebla pagarán 9.2 mdp en multas desde 2026

Los partidos políticos de Puebla iniciarán el 2026 con el pago de multas millonarias que serán descontadas de sus prerrogativas, de acuerdo con el calendario fijado por el Instituto Electoral del Estado (IEE).

Las fuerzas políticas deberán cubrir un monto conjunto de 9 millones 261 mil 262 pesos, derivado de irregularidades detectadas por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Para solventar estas sanciones, se aplicará un descuento del 25 por ciento en el financiamiento público mensual de cada partido involucrado.

Distribución de las sanciones por partido

Partido Verde (PVEM): Es el más afectado, con una deuda de 2.5 millones de pesos. El pago se dividirá en tres descuentos de 789 mil pesos y uno final de 138 mil pesos.

(PVEM): Es el más afectado, con una deuda de 2.5 millones de pesos. El pago se dividirá en tres descuentos de 789 mil pesos y uno final de 138 mil pesos. Movimiento Ciudadano (MC): Deberá pagar 1.72 millones de pesos, liquidados en tres exhibiciones entre enero y marzo.

(MC): Deberá pagar 1.72 millones de pesos, liquidados en tres exhibiciones entre enero y marzo. Pacto Social de Integración (PSI): Enfrenta una multa de 1.3 millones de pesos. Sus descuentos se extenderán de enero a septiembre de 2026.

(PSI): Enfrenta una multa de 1.3 millones de pesos. Sus descuentos se extenderán de enero a septiembre de 2026. PAN : Tiene un saldo de 1.29 millones de pesos, los cuales se solventarán totalmente durante el primer bimestre del año.

: Tiene un saldo de 1.29 millones de pesos, los cuales se solventarán totalmente durante el primer bimestre del año. Fuerza por México : Pagará 965 mil 989 pesos.

: Pagará 965 mil 989 pesos. Partido del Trabajo (PT): Su sanción asciende a 743 mil 060 pesos.

(PT): Su sanción asciende a 743 mil 060 pesos. Nueva Alianza: Deberá cubrir un monto de 713 mil 857 pesos.

Las multas son resultado de la fiscalización del INE, que detectó diversas inconsistencias en los reportes financieros de los partidos.

Al ser el IEE el organismo encargado de entregar las prerrogativas locales, realizará las retenciones correspondientes para asegurar que el dinero sea destinado a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación de Puebla.

