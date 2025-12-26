Analizan bloquear trámites vehiculares por multas pendientes en Puebla

El Congreso de Puebla analiza una iniciativa que busca impedir la realización de trámites vehiculares para quienes tengan adeudos de infracciones, así como el endurecimiento de penas para los conductores que provoquen accidentes y abandonen el lugar.

La propuesta, impulsada por la diputada de Morena, Graciela Palomares Ramírez, plantea reformas al Código Penal, a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, y a la Ley de Protección del Ambiente del Estado.

De aprobarse la iniciativa, el adeudo en el pago de fotomultas o infracciones comunes se convertirá en un impedimento absoluto para realizar trámites básicos de control vehicular.

Los propietarios de vehículos con saldos pendientes no podrán realizar:

Expedición, reposición o canje de placas.

Renovación de la tarjeta de circulación.

Obtención de hologramas de verificación.

Trámite de permisos provisionales.

Te puede interesar: Conmemoran séptimo aniversario luctuoso de Moreno Valle y Martha Érika

Incluso, la propuesta señala que para que el proceso de verificación vehicular se considere legalmente concluido, el ciudadano deberá demostrar que no tiene multas vigentes en el sistema.

La reforma al Código Penal busca combatir la impunidad en siniestros viales, con penas de 3 a 10 años de prisión para aquellos conductores que, actuando con imprudencia, causen lesiones o la muerte de una persona y opten por escapar.

“Se refuerza la prevención, la rendición de cuentas y la justicia para las víctimas, mejorando la seguridad vial y la confianza ciudadana“, puntualizó Palomares Ramírez en la propuesta.

Esta iniciativa surge en un contexto de creciente preocupación por la seguridad vial en el estado, buscando que el cumplimiento de la ley no sea opcional y que las consecuencias de la imprudencia al volante tengan un castigo ejemplar.

Editor: César A. García

Te recomendamos: