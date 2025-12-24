Conmemoran séptimo aniversario luctuoso de Moreno Valle y Martha Érika

Este 24 de diciembre se cumplió el séptimo aniversario luctuoso de los exgobernadores de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas y Martha Érika Alonso Hidalgo, quienes fallecieron derivado de un accidente aéreo en el 2018.

Para conmemorar al matrimonio, amigos, familiares y dirigentes del Partido Acción Nacional (PAN) se reunieron en la Catedral de Puebla, donde se ofició una misa en su honor.

En la ceremonia eucarística también rindieron homenaje a los pilotos Roberto Coppe Obregón y Marco Antonio Tavera, así como a Héctor Baltazar Mendoza, asistente que viajaba con ellos.

A la misa acudieron Mario Riestra Piña y Genoveva Huerta Villegas, dirigente y secretaria general del PAN en Puebla, partido en el que militaban ambos políticos.

Te puede interesar: Declaran culpables a Javier “N” y cómplices del feminicidio de Cecilia Monzón

Además, familiares acudieron a los campos de cultivo de Santa María Coronango, lugar donde se desplomó el helicóptero de los Moreno Valle la mañana del 24 de agosto de 2018.

En el lugar, colocaron arreglos florales, cruces y fotografías para rendirles homenaje. A la par, el Gobierno del Estado los conmemoró a través de sus redes sociales.

Al momento de su muerte, Martha Érika Alonso tenía 10 días de haber asumido el cargo como la primera gobernadora del estado.

Mientras que su esposo, el exgobernador Rafael Moreno Valle, fungía como senador de la República.

#Puebla Fue celebrada en la Catedral de Puebla una misa para conmemorar el séptimo aniversario luctuoso de los exgobernadores Rafael Moreno Valle y Martha Érika Alonso, fallecidos el 24 de diciembre de 2018.



📹 @_VeraFernandez pic.twitter.com/KmhlPJWDge — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) December 24, 2025

Editor: César A. García

Te recomendamos: