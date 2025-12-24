Roban casi 200 mil pesos a cuentahabiente en San Pedro Cholula

Un grupo de criminales armados atacó a un cuentahabiente en San Pedro Cholula para robarle un monto cercano a los 200 mil pesos destinados a nóminas y bonos de una empresa. Las autoridades ministeriales ya investigan el hecho.

La tarde del 23 de diciembre, un ciudadano de la junta auxiliar de Rafael Ávila Camacho salió de una sucursal bancaria tras realizar un retiro. En el trayecto a su hogar, fue interceptado por los delincuentes, quienes dispararon al aire para amedrentarlo y se apoderaron del dinero antes de huir.

El afectado solicitó auxilio, por lo que policías municipales acudieron al lugar, le brindaron acompañamiento y lo orientaron para presentar la denuncia formal ante el Ministerio Público.

