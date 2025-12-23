En Zacapoaxtla cae influencer veracruzano acusado de trata de personas

Jaime Pascual “N”, influencer originario del estado de Veracruz, fue detenido en el municipio de Zacapoaxtla, Puebla, como parte del cumplimiento de una orden de aprehensión vigente por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, en agravio de su colaboradora conocida como “Doña Lety”.

La captura se realizó la noche del lunes, luego de que un ciudadano alertara a las autoridades municipales sobre la presencia de este hombre. Tras el reporte, elementos de la Policía Municipal desplegaron un operativo que permitió ubicar y asegurar al señalado.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, la víctima denunció a Jaime “N” por abuso sexual y trata de personas, al asegurar que fue privada de la libertad y obligada a mantener relaciones sexuales que eran grabadas y difundidas en redes sociales para que él generara ganancias económicas.

La carpeta de investigación se inició en 2024, cuando la mujer logró escapar del lugar donde presuntamente era retenida; provocando que poco después se realizara un cateo en el inmueble del señalado, pero él ya no se encontraba en aquel sitio.

La Fiscalía General de Veracruz, emitió una recompensa de 350 mil pesos para quien aportara información que condujera a su captura.

Además de su actividad como creador de contenido, Jaime “N” fue candidato a la presidencia municipal de Tantoyuca, Veracruz, por Movimiento Ciudadano, lo que le dio notoriedad pública antes de darse a la fuga.

Tras su detención, el influencer fue trasladado a la Comandancia de Zacapoaxtla, y posteriormente puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Puebla, para su entrega a las autoridades de Veracruz, donde enfrentará el proceso legal correspondiente por los delitos que se le imputan.

