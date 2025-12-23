Texmelucan ahora cuenta con camión de desazolve combinado

A través del Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA) y PEMEX, el Gobierno Municipal que preside Juan Manuel Alonso Ramírez, gestionó la donación de un camión de desazolve combinado, derivado de los resultados y los proyectos estratégicos desarrollados en el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SOSAPATEX), a cargo de Rafael Enciso Sánchez.

El Presidente Municipal, Juan Manuel Alonso, realizó las gestiones correspondientes con el objetivo de reforzar el mantenimiento provisorio, para reducir el riesgo de daños en la infraestructura de las redes de drenaje y alcantarillado del municipio, evitando riesgos a la salud pública; además, de contribuir a la protección del medio ambiente impidiendo contaminación del suelo y los cuerpos de agua.

Este vehículo especializado, permite realizar trabajos de limpieza en alcantarillados y drenajes, por medio del uso de agua de alta presión para romper obstrucciones, facilitando la succión y remoción de residuos sólidos y líquidos, a fin de evitar taponamientos que pudieran generar inundaciones.

Con estas acciones el Gobierno Municipal, a través del SOSAPAEX reafirma su compromiso con el desarrollo de infraestructura y bienestar de las familias texmeluquenses.

