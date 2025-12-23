Legisladores se inconforman por declaraciones de oposición sobre la CDH

Los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado de Puebla, Angélica Alvarado Juárez y José Miguel Trujillo de Ita lamentaron las declaraciones de la oposición al buscar confundir y mal informar sobre el trabajo realizado por la Comisión de Derechos Humanos (CDH) en Puebla.



La diputada por el Distrito 8 con cabecera en Huejotzingo por el Partido del Trabajo (PT), consideró que como diputadas y diputados su primera obligación no es prejuzgar, sino escuchar y revisar con seriedad el informe entregado por la presidenta de la CDH, Rosa Isela Sánchez Soya.



Alvarado Juárez recordó que con la entrega del informe se dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 15 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. Además, el acto atiende lo dispuesto en el artículo 223 y 224 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del artículo 97 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, en los que se especifican los supuestos para hacer uso de la palabra.

En ese sentido, José Miguel Trujillo de Ita, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), mencionó que el Congreso no puede actuar con base a señalamientos externos, sin antes revisar la información oficial, es decir, las diputadas y diputados deberán analizar el informe y posteriormente se realizará la comparecencia de la presidenta de la CDH, donde se podrá aclarar, cuestionar y justificar el trabajo realizado hasta el momento.

“Emitir juicios sin analizar ese informe sería irresponsable y contrario al debido proceso parlamentario”.

El Congreso –coincidieron los legisladores-, no rehúye el debate; por el contrario, lo ordena, porque las instituciones se fortalecen con documentos, argumentos y preguntas claras, no con descalificaciones o guiones de sobremesa que buscan manchar el trabajo de la Comisión de Derechos Humanos en Puebla.

