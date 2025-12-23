Greta Thunberg es detenida en Londres durante protesta propalestina

La activista sueca Greta Thunberg fue arrestada en Londres mientras participaba en una protesta de apoyo a activistas propalestinos, en un hecho que generó amplia atención internacional. La detención ocurrió en el distrito financiero de la capital británica, durante una manifestación organizada por grupos solidarios con Palestina.

La protesta se llevó a cabo frente a un edificio vinculado a una empresa aseguradora señalada por los manifestantes de mantener relaciones comerciales con Elbit Systems, compañía israelí del sector defensa. En el lugar, Thunberg expresó su respaldo a miembros del grupo Palestine Action, organización que recientemente fue proscrita por el gobierno británico bajo la legislación antiterrorista.

De acuerdo con la City of London Police, la activista fue detenida por mostrar material considerado como apoyo a una organización prohibida, lo cual constituye un delito según la ley vigente en el Reino Unido. La policía indicó que la intervención ocurrió tras advertencias previas para que los manifestantes se retiraran del lugar.

Durante la protesta se registraron disturbios menores, incluidos daños materiales atribuidos a otros participantes, como pintas y afectaciones a la fachada del inmueble. Las autoridades informaron que varias personas fueron arrestadas, algunas por daños criminales y otras por violaciones a la normativa de seguridad pública.

Organizaciones de derechos civiles y seguidores de la activista defendieron el derecho a la protesta pacífica, mientras que las autoridades británicas sostuvieron que la detención respondió al cumplimiento estricto de la ley. El caso reavivó el debate sobre libertad de expresión, activismo y límites legales en el contexto de las protestas propalestinas en el Reino Unido.

