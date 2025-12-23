Migrantes en EU recibirían hasta 3 mil dólares por autodeportarse

El gobierno de Estados Unidos triplicó hasta 3 mil dólares el incentivo económico para los inmigrantes indocumentados que elijan autodeportarse voluntariamente antes del 31 de diciembre, anunció este lunes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

El programa, que también cubre el costo del boleto de avión de regreso, busca acelerar las salidas voluntarias durante el período navideño.

“Regístrate antes de que termine el año a CBP Home y recibe 3 mil dólares, un vuelo gratuito a tu país, y el perdón de multas o sanciones civiles”, se lee en un mensaje de la Embajada de Estados Unidos en México.

¡Esta oportunidad está disponible por tiempo limitado!



Regístrate antes de que termine el año a CBP Home y recibe 3 mil dólares, un vuelo gratuito a tu país, y el perdón de multas o sanciones civiles. Descarga la app y comienza el 2026 en casa, junto a tus seres queridos.… pic.twitter.com/n1jsSzqgk4 — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) December 23, 2025

La secretaria del DHS, Kristi Noem, detalló en una entrevista con Fox News que el aumento es temporal y está dirigido tanto a “personas que no han sido detenidas” como a aquellos “detenidos que no tienen cargos penales”. Instó a los interesados a utilizar la aplicación oficial CBP One para facilitar el proceso.

Esta medida representa un incremento significativo respecto al estipendio de mil dólares ofrecido desde mayo pasado. La secretaria advirtió que quienes esperen a ser interceptados y deportados por las autoridades perderán la oportunidad de regresar legalmente al país en el futuro.

Según un comunicado del DHS, desde el retorno del presidente Donald Trump a la Casa Blanca en enero, 1.9 millones de inmigrantes indocumentados han optado por la deportación voluntaria, decenas de miles a través de la aplicación CBP One.

