Destruyen 11 hornos clandestinos en San Nicolás de los Ranchos

Elementos de la Policía Estatal Forestal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) llevaron a cabo la eliminación de 11 hornos clandestinos utilizados para la deshidratación de madera, detectados durante recorridos de vigilancia en el municipio de San Nicolás de los Ranchos.

Las autoridades señalaron que estas estructuras operaban de manera irregular y representaban un riesgo para las comunidades cercanas.

Con apoyo de herramientas de zapa, el personal operativo realizó la inhabilitación y destrucción de los hornos, que eran empleados para procesar materia prima forestal obtenida de manera ilegal.

La dependencia estatal exhortó a la ciudadanía a denunciar de manera anónima ante el 089 cualquier actividad relacionada con tala ilegal, daños ambientales o aprovechamiento irregular de recursos forestales.

Estas acciones forman parte de la estrategia integral del gobierno del estado para preservar las áreas naturales, prevenir delitos ambientales y fortalecer la vigilancia en regiones forestales.

11 hornos clandestinos para deshidratar madera fueron detectados y destruidos por la Policía Estatal Forestal, en San Nicolás de los Ranchos.



ℹ️ La inhabilitación de estas estructuras forma parte de las acciones permanentes en el @Gob_Puebla para preservar el medio ambiente y… pic.twitter.com/6DiNtppVbd — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) May 28, 2026

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