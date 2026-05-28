SEDIF firma convenios con Junta de Asistencia Privada y COBAEP

Con el propósito de fortalecer la atención a sectores prioritarios y ampliar las oportunidades de desarrollo para las familias poblanas, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) firmó convenios de colaboración con la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla, que preside Fernando Guzmán Bretón y con el Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla (COBAEP) con la presencia de su titular, Humberto Aguilar Viveros.

La presidenta del Patronato del organismo, Ceci Arellano, encabezó ambas rúbricas, acompañada del director del SEDIF, Juan Carlos Valdéz Zayas.

El acuerdo con la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada permitirá coordinar acciones de capacitación, orientación y vinculación institucional para acercar más apoyos a niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y grupos en situación de vulnerabilidad. Además, se establecerán mecanismos de colaboración y acompañamiento para fortalecer proyectos sociales en todo el estado.

Por otra parte, la alianza con el COBAEP impulsará la capacitación y especialización del personal, así como proyectos de investigación y herramientas tecnológicas enfocadas en atender necesidades sociales.

También abrirá espacios para que estudiantes realicen prácticas profesionales y desarrollen proyectos dentro del SEDIF, con el objetivo de fortalecer su formación académica y experiencia comunitaria.

Durante ambos encuentros, Ceci Arellano reconoció la disposición de las instituciones participantes para sumar capacidades y construir alianzas que permitan ampliar el alcance de la atención social, educativa y asistencial en Puebla. Destacó que una de las prioridades compartidas con el gobernador Alejandro Armenta Mier consiste en proteger a las familias poblanas y generar oportunidades para las nuevas generaciones.

Estas acciones se desarrollarán durante el actual gobierno estatal bajo principios de transparencia, honestidad y trabajo coordinado, en sintonía con el modelo social y educativo que impulsa la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, enfocado en fortalecer el bienestar colectivo y el desarrollo integral de la población.

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