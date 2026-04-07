SSP encabeza jornada de atención ciudadana en Tehuacán

Con el propósito de fortalecer la proximidad social, atender de manera directa e integral las necesidades de las y los habitantes del municipio de Tehuacán y consolidar la confianza entre autoridades y ciudadanía, el secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez González, encabezó la “Jornada de Atención Ciudadana Por Amor a Puebla”.

Como parte de esta jornada, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) instaló módulos informativos de Prevención del Delito, de la Unidad de Atención Inmediata a las Mujeres (UDAIM), del área de reclutamiento de la Policía Estatal, del número de emergencias 9-1-1, así como de las subsecretarías de Coordinación y Operación Policial y de Centros Penitenciarios.

Adicionalmente, el titular de Seguridad Pública Estatal sostuvo una mesa de trabajo con 10 presidentas y presidentes auxiliares, regidores e integrantes de la Policía Municipal de Tehuacán, a fin de fortalecer la coordinación y establecer mecanismos de colaboración orientados a mantener la paz en la región.

Durante el encuentro, se analizaron las principales problemáticas en materia de incidencia delictiva, se intercambiaron propuestas y se redefinieron líneas de acción para optimizar la respuesta operativa.

En esta jornada, también participó personal de la Secretaría de Gobernación, del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Dirección de Seguridad Pública de Tehuacán, del Instituto Poblano de Pueblos Indígenas y de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento.

El Gobierno del Estado de Puebla refrenda su compromiso de mantener una política de puertas abiertas, basada en la escucha activa y la atención oportuna a las demandas sociales, a fin de garantizar la tranquilidad de las familias poblanas.

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