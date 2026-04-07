Hallan cráneo y huesos en mochila de dos personas en Tehuacán

Un par de hombres en situación de calle fueron detenidos por las autoridades municipales de Tehuacán luego de ser descubiertos paseando con una mochila donde tenían un cráneo y huesos humanos.

Según los reportes, durante la tarde del 6 de abril, ciudadanos llamaron a emergencias para reportar que en la colonia Héroes, dos hombres que acostumbraban deambular por la zona se encontraban haciendo una fogata en un camellón, lo que podría generar un percance.

Por su parte, agentes de la Policía Municipal de Tehuacán llegaron a la escena entre las calles Josefa Ortiz de Domínguez y 5 Oriente, donde detuvieron el intento de fogata y revisaron a los masculinos, para saber si estaban en posesión de algún tipo de sustancia ilícita.

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Sin embargo, en ese momento descubrirían que tenían una mochila donde guardaban un cráneo y huesos humanos, sin que lograran especificar a quién pertenecían o cómo los obtuvieron.

Por tal motivo, ambos hombres fueron puestos bajo detención y presentados ante el Ministerio Público para definir su situación legal; mientras que los restos humanos fueron llevados a un anfiteatro para su análisis.

#Seguridad 🚓 Dos hombres en situación de calle fueron detenidos en el paseo Hidalgo de Tehuacán por intentar hacer una fogata utilizando un cráneo humano y otros restos óseos que llevaban en una mochila.



La zona fue acordonada para las diligencias periciales correspondientes.… pic.twitter.com/c1GDkiDeTX — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) April 7, 2026

Editor: César A. García

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