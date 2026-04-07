Exhiben presunto abuso de la GN en la Cuacnopalan-Oaxaca

Una serie de videos difundidos en redes sociales evidenciaría un presunto caso de abuso de autoridad por parte de elementos de la Guardia Nacional (GN) en la autopista Cuacnopalan-Oaxaca, a la altura de Cuesta Blanca, donde transportistas denunciaron haber sido víctimas de agresiones durante una intervención.

En las grabaciones, captadas desde distintos ángulos por operadores y testigos, se observa cómo al menos dos unidades oficiales cierran el paso a un tractocamión sobre la autopista 135D. Posteriormente, los agentes obligan a descender a los tripulantes, quienes son sometidos con uso de la fuerza, incluso siendo golpeados en repetidas ocasiones cuando ya estaban recostados contra el asfalto.

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De acuerdo con los denunciantes, estas agresiones les dejaron lesiones sangrantes, además, aunque los uniformados revisaron el vehículo y a los tripulantes, no encontraron ningún indicio de actividad ilícita y tampoco expusieron los motivos de la detención.

Pese a la difusión del caso y la evidencia audiovisual, hasta el momento la Guardia Nacional no ha emitido una postura oficial sobre lo ocurrido. Ante ello, los afectados han solicitado la intervención de supervisores de asuntos internos para verificar el actuar de estos agentes y responder por los daños que les provocaron.

#Seguridad 🚍 Transportistas denunciaron en redes sociales un presunto abuso de autoridad por parte de elementos de la Guardia Nacional en la autopista Cuacnopalan-Oaxaca, a la altura de Cuesta Blanca, donde agentes habrían interceptado un tractocamión, bajado a sus tripulantes… pic.twitter.com/PYjLobq8QG — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) April 6, 2026

Editor: César A. García

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