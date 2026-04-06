Localizan dos cuerpos abandonados en Pahuatlán y San Pedro Chapulco

Los cadáveres de dos hombres fueron encontrados en diferentes puntos de la entidad; ambas víctimas permanecen en calidad de desconocidos y la Fiscalía General del Estado (FGE) indaga sobre la forma en que ocurrieron sus decesos.

Cuerpo hallado en Pahuatlán

El primer hallazgo ocurrió en un camino que conduce a Atlaltongo, en el municipio de Pahuatlán, donde se reportó que en un área de difícil acceso fue localizado el cuerpo de una persona en avanzado estado de descomposición.

Debido a las condiciones del cuerpo, no se logró establecer si la víctima presentaba o no lesiones, por lo que el cadáver fue llevado a un anfiteatro para su análisis.

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Hallazgo en San Pedro Chapulco

Mientras tanto, en la carretera federal de Tehuacán-Orizaba, con altura del paraje de “Los Aguacates” de San Pedro Chapulco, se localizó un segundo cuerpo en un terreno baldío.

Agentes de seguridad pública llegaron hasta el sitio debido al llamado de civiles que reportaban un aroma fétido en el ambiente, el mismo que provenía del cadáver en estado de putrefacción.

La zona fue asegurada y las autoridades ministeriales también han generado una carpeta de investigación para conocer más sobre los hallazgos en cuestión y establecer si estos se originaron por hechos delictivos o de otra índole.

Editor: César A. García

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